Kreisel aufgemöbelt

Am Montagmittag wurde auf der Rathausstraße der neue Kreisverkehr aufgemöbelt. Verschwunden sind die runden Betonpoller in den Einfahrten.

Noch rechtzeitig vor der großen Bürgerinformation am Abend wurde am Montagmittag auf der Rathausstraße der neue Kreisverkehr aufgemöbelt. Die Kreisverkehrsleitelemente, wie der richtige Begriff für die verzahnten rot-weißen Markierungen ist, haben auf sich warten lassen. „Aufgrund von Lieferzeiten“, erklärt Verkehrsplaner André Kintrup von den TBG, „hat das so lange gedauert.“