Kunst für Erdbebenopfer

Am 10. März startet in der Galerie Hunold eine farbenfrohe Ausstellung mit beeindruckenden Werken des Künstlers David Tollmann. Der junge Künstler David Tollmann schafft Kunst mit Strahlkraft, die international Anerkennung findet.

David Tollmann in der Galerie Hunold

Seit seinem Durchbruch im Jahr 2019 ist Tollmann mit seinen Kunstwerken auf der ganzen Welt vertreten, unter anderem in Berlin, Moskau, Neu-Dehli, auf Sylt und Mallorca und nun auch in Greven, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein besonderes Highlight sowohl am Freitag Abend als auch am Samstag Morgen wird die persönliche Anwesenheit des Künstlers in der Galerie Hunold sein. „Freuen Sie sich mit uns auf einen bunten Abend und auf ein spannendes Treffen mit David Tollmann“, so Hans-Georg Hunold.

Tollmanns Werke bewegen sich in einem ständigen Spannungsbogen. Die scheinbare Einfachheit seiner modernen Formensprache begegnet der Komplexität eines klassischen künstlerischen Themas: der Frau als Portrait. Die Idee von Perfektion wird durch geometrische und farbliche Unregelmäßigkeiten aufgebrochen und weicht dabei der Schönheit des Besonderen. Seine Bilder bestechen durch ihre Unverwechselbarkeit, Ausdruckskraft, Stärke und Farbigkeit. Die Schönheit der vorwiegend weiblichen Portraits und Figuren steht im Kontrast zur ungestümen Strichführung Tollmanns, die in allen Techniken, derer er sich bedient, zum Ausdruck kommt – seien es Collagen, Zeichnungen oder Malerei. Vorwiegend mit Ölkreide und Acrylfarbe inszeniert er seine Motive auf der Leinwand.

Besonders die Naive Kunst der Avantgarde der 1920er Jahre und der Expressionismus sind Anregung für den jungen Künstler. Neben seinen großformatigen Unikaten, schafft er auch Collagen und Zeichnungen auf Papier in kleinen Formaten und Serien. Die Editionen seiner Pigmentdrucke werden von ihm stets individuell handüberarbeitet, was ihnen Ausstrahlung und Einzigartigkeit verleiht.

„Am Freitagabend werden wir ein Kunstwerk von David Tollmann zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien versteigern“, kündigt Hans-Georg Hunold an. Und auch David Tollmann ist neben seiner Kunst das soziale Engagement eine Herzensangelegenheit. Ihm ist es wichtig, sich für Kinder und Jugendliche zu engagieren und ihnen die Kunst in vielfältigen Aktionen näherzubringen.

Zudem unterstützt er zahlreiche Projekte in der 3. Welt. „Alle Tollmann Fans sowie alle Freunde der Kunst sind ganz herzlich zur Vernissage am Freitag eingeladen“, erklärt Hunold. „Neben einigen seiner großformatigen Unikate zeigen wir auch zahlreiche Editionen auf Leinwand und Papier. Lassen Sie sich begeistern von Tollmanns kreativer Vision und seinem außergewöhnlichen Talent“, so Hunold weiter

. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten und Ausstellungsdauer Die offizielle Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 10. März, um 19 Uhr statt. Weiter kann die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr besucht werden. Die Ausstellung endet am 25. März.