Kunst in Bezug zum Raum gesetzt

Der Kunstverein Greven verfolgt seit der Gründung im Herbst 1988 unter anderem das Ziel, junge Künstler an der Schwelle zur Professionalität zu fördern. „Sie können hier ohne kommerzielle Zwänge dem Publikum ihre Werke zeigen und so für einen Karriereschub sorgen“, erklärt der erste Vorsitzende Stephan Kube am Freitagabend im markanten Gebäude des Kunstturms an der Kirchstraße. Dort sind noch bis zum 7. November Werke von Tim Cierpiszewski (*1978) aus Essen zu sehen.

