Künstler und Besucher begeistert

Das erste Grevener Emsjazz-Festival war für die Kulturinitiative organisatorisch ein echtes Brett. Doch der immense Aufwand hat sich gelohnt. Künstler und Besucher waren und sind begeistert – und somit haben auch die Macher allen Grund, überaus zufrieden Bilanz zu ziehen.

Besucher seien nach den einzelnen Konzerten „voll des Lobes“ gewesen, freut sich Werner Jacobs. „Viele haben sich bedankt für die Musik, die wir nach Greven gebracht haben“, ergänzt Ulrich Reske. Beide sitzen der Kulturinitiative vor, die mit dem Jazz-Festival ihr bislang größtes Event auf die Beine gestellt hat. Dafür war schon vor einem Jahr ein fünfköpfiger Jazz-Arbeitskreis gegründet worden.

Am Festivalwochenende selbst gab es viele kleinere und größere Baustellen abzuarbeiten, und das nicht zu knapp. Fahrdienste, Einlasskontrollen, Catering, Theke, Auf- und Abbau, und, und, und – rund 20 freiwillige Helfer waren an jedem Tag vor Ort. „Die Helfertruppe war sensationell“, freut sich Reske über die Unterstützung. Unter anderem Günter Hill („Kapitän des Caterings“) sei mit seiner Erfahrung sehr wertvoll gewesen.

Natürlich kamen – premierentypisch – kurz vor knapp noch ungeplante Hürden (und Kosten) hinzu. „Beim ersten Mal wird man doch noch von einigen Dingen überrascht“, sagt Jacobs. Unter anderem mussten sehr kurzfristig Instrumente ausgeliehen und ein Klavierstimmer organisiert werden, der den Flügel vor jedem Einsatz (und eben nicht nur einmal vor dem Festival) stimmt. Gemeinsam hat man auch diese Herausforderungen gemeistert. Auf die Sound- und Licht-Profis (Rafael Brinkel von der VBE-Veranstaltungstechnik und Ralph Tiemann von P2) war ohnehin Verlass. Die Künstler hätten nach ihren Auftritten samt und sonders bestätigt, dass sie von den professionellen Rahmenbedingungen sehr angetan gewesen seien.

Künstlerisch habe der Top-Act Jan Garbarek natürlich herausgeragt. Aber auch an den Konzerten der anderen Tage hatten Macher und Publikum ihre helle Freude – auch und gerade wegen der großen Vielfalt. Zu den persönlichen Highlights zählt für beide eine Begegnung in der Garderobe des Top-Stars. Jan Garbarek sei sehr umgänglich und vollauf zufrieden gewesen. Der Respekt der KI-Leute war vorher riesengroß, immerhin hatte Garbareks Management eine 16-seitige Bühnenanweisung mit technischen Anforderungen eingereicht. Doch alles lief glatt. Man beschloss den Abend mit einem Gruppenfoto mit dem Weltstar und seiner Band. Für Reske ging ein persönlicher Traum ein Erfüllung. Vor knapp 20 Jahren hatte er sich via Zeitungsartikel einen Garbarek-Auftritt im Ballenlager gewünscht.

Eine wichtige Erkenntnis des Festivals: „Auch das Regionale ist richtig gut angekommen“, sagt Reske. Überhaupt sei das Publikum „super mitgegangen“. Jacobs freut sich auch, dass man ein sehr fachkundiges Publikum erreicht habe, aus Greven und dem nahen Umland, aber auch aus weiter entfernten Regionen. Manche Grevener Geschäfte seien am Samstag voll mit Jazz-Leuten gewesen, die Hotels am Wochenende sowieso.

Was leider nicht so geklappt hat, wie erhofft: junges Publikum anlocken – obwohl es mindestens zwei Konzerte gab, die auch gut und gern in der Berliner Clubszene hätten stattfinden können. Hier will man nun genauso in die gründliche Analyse gehen wie bei allen anderen Dingen auch.

1620 Besucher wurden an den vier Festivaltagen gezählt, davon allein knapp 400 bei Garbarek (ausverkauft). Am Freitag und am Sonntag habe es dagegen noch etwas Luft nach oben gegeben. „Aber das war uns vorher klar, dass wir nicht jedes Konzert ausverkaufen können“, sagt Jacobs. Gleichwohl sei man mit der Resonanz insgesamt sehr zufrieden, sie liege genau in jenem Bereich, den man auch erwartet hatte, rechnet Reske vor. Das gilt auch für das Finanzielle. Natürlich gehe die KI nicht mit schwarzen Zahlen aus dem Wochenende, aber tolle Sponsoren hätten sehr viel abgefedert, so dass die KI-Vorsitzenden weiter gut schlafen können.

Die vielen, positiven Rückmeldungen sind Bestätigung und Motivation zugleich. „Es schreit förmlich danach“, sagt Reske zu einer Jazz-Fortsetzung. Genau diesen Wunsch hätten auch sehr viele Besucher geäußert. „Die Zeichen stehen so, dass es ein zweites Jazz-Festival gibt“, sagt Reske. In welcher Form, in welchem Rhythmus – das werde man nun in Ruhe besprechen. Erste Anfragen von Agenturen, die ihre Künstler anbieten, liegen schon vor.