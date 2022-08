Kunsttherapie für die Seele

Begrüßungscafé in der Begegnungsstätte Hansaviertel fängt Ukrainer auf

Olena Bondarenko war Sozialarbeiterin in der Ukraine. Sie stickt ein buntes Motiv auf Karton. Ihre 20-jährige Tochter Anastasia malt neben ihr gewissenhaft einen Fuchs. Kunst beruhigt die Nerven. Die Flüchtlinge aus Saporischschja treffen sich am Mittwochmorgen im hellen Café der Begegnungsstätte am Hansaring mit anderen Betroffenen. „Man hat etwas zu tun“, sagt Bondarenko, „und man unterstützt sich gegenseitig.“