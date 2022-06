Lebendig und zu Herzen gehend

Sowas gibt’s nicht alle Tage, nicht einmal, wenn Festtag ist: dass der Pfarrer den Altarschmuck verschenkt. Aber diese schön arrangierten Blumenbouquets waren nur ein kleines, sehr verdientes Dankeschön an Uta Rodenberg und Charlotte Holste-Krey, die sich seit vielen Jahren mit ihren Bläsern und Sängern dafür ins Zeug legen, dass die Musik in der Erlöserkirche lebendig bleibt. Wie lebendig, Gott lobend und zu Herzen gehend, zeigte sich eindrucksvoll am Sonntag, als das 60-jährige Bestehen des Posaunenchors und das 20-jährige der Chorgemeinschaft Greven/Reckenfeld mit einem Festgottesdienst gefeiert wurde.

