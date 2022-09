Essen auf Rädern. Das gibt es schon lange. Aber der Transport per Lastenrad ist schon etwas ungewöhnlich. Ein Bioladen aus Greven bietet den Service.

Ab 20 Euro Einkaufswert bietet der Bioladen GenussReich von der Alten Münsterstraße einen kostenlosen Lieferdienst an. Per Lastenfahrrad mit Elektroantrieb werden die Produkte auf Nachfrage in Greven und Umgebung geliefert.