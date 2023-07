Lehrreiche und spannende Spurensuche

Greven

Burg Schöneflieth, Marktplatz, Niederort: Was passierte an diesen Orten während des Dreißigjährigen Krieges und im 17. Jahrhundert? Das Stadtarchiv Greven hat Antworten parat: Anlässlich des 375. Jubiläumsjahres des Westfälischen Friedens entführt es an drei Tagen interessierte Besucher in die Zeit der blutigsten Konflikte in der Geschichte Europas.

Von Regina Sommer