Leicht verletzt ins Krankenhaus

Leichte Verletzungen zogen sich die beteiligten eines Verkehrsunfalls zu, der sich am Dienstag gegen 19 Uhr kam auf der Hüttruper Straße ereignete. Ein mit drei männlichen Insassen besetzter BMW befuhr die Hüttruper Straße in Fahrtrichtung Ladbergen. Auf Höhe der Kreuzung Hüttruper Straße 91 überquerte ein 42-jähriger mit seinem Toyota die Straße und übersah dabei den BMW. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Toyota in den Graben geschleudert.