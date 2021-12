Lieder vor dem Unterricht stimmen aufs Fest ein

Um jedem Kind an der Schule weihnachtliche Feierstimmung ermöglichen zu können, veranstalten die einzelnen Klassen und Lehrkräfte morgendliches Musizieren vor dem Unterrichtsbeginn vor der Schule.

Weihnachtliches Musizieren an der Martin-Luther-Grundschule

Die Klassen (hier die 2a) und die Lehrkräfte veranstalten morgendliches Musizieren vor der Schule. So kann sich die ganze Schulgemeinde beim Ankommen vor dem Unterrichtsbeginn erfreuen.

Wer in diesen Tagen morgens zwischen 7.30 und 8 Uhr an der Martin-Lutherschule vorbeigeht, darf sich an weihnachtlichen Klängen und Kindergesang erfreuen. Nach fast zwei Jahren Lockdown, Wechselunterricht und Singverbot hat das Team der Lutherschule kreative Möglichkeiten gesucht (und gefunden), die Adventszeit für die Kinder und die gesamte Schulgemeinde besinnlich und schön zu gestalten.