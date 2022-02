Linde stürzt auf alte Pentruper Schule

Zahlreiche sturmbedingte Einsätze haben in der Nacht zu Samstag die Helfer der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes beschäftigt. Unter anderem stürzte in Pentrup eine alte Linde um, die auf ein Haus krachte.

Das Sturmtief Zeynep hat in der Nacht zu Samstag auch die Rettungskräfte in Greven auf Trab gehalten. Die Feuerwehr meldete gegen 22 Uhr am Freitag rund 40 sturmbedingte Einsätze, die in Zusammenarbeit mit dem THW abgearbeitet wurden. Zum Vergleich: In der Sturmnacht zwei Tage zuvor hatte es lediglich vier Einsätze gegeben.

Am Freitagabend erreichten die Windböen in Greven in der Spitze bis zu 117 Kilometer pro Stunde. Das führte an vielen Stellen zu Problemen. Teilweise wurden Dachziegel von den Häusern geweht und Bäume umgeknickt.

So knickte an der Pentruper Straße eine alte Linde um und stürzte zum Teil auf ein Haus. Eine Bewohnerin des Hauses, in dem früher die Alte Bauernschule Pentrup untergebracht war, berichte unser Lokalredaktion: „Ich saß auf dem Sofa, da hat es tierisch gekracht.“ Fenster und das Dach seien durch den herabstürzenden Baum beschädigt worden. Sie sprach gleichwohl davon „noch Glück“ gehabt zu haben. „Ich bin froh, dass der Baum noch ein bisschen seitlich abdriftet ist und nicht direkt aufs Haus gefallen ist.“ Sie habe durchaus schon schwere Stürme erlebt, auch gesehen, dass vor zwei Dachpfannen heruntergestürzt seien. Aber: „Dass es so eine dicke Linde aus dem Boden hebeln kann, damit habe ich nicht gerechnet.“

Die Einsätze der Rettungskräfte wurden durch die Zentrale an der Feuer- und Rettungswache am Hansaring koordiniert. Vertreter der Technischen Betriebe Greven (Bauhof) und des THW verstärkten die Einsatzleitung, um sich möglichst eng abstimmen zu können. Alle Wachen der Feuerwehr waren am Freitagabend besetzt.