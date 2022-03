Mann mit Sturmhaube bedrängt Verkäuferin

Schreck am Morgen. Ein vermummter Räuber bedrängt eine Verkäuferin bei Tedi.

Am Montagmorgen hat ein unbekannter Täter eine Verkäuferin des Tedi-Markts an der Martinistraße angegriffen und Bargeld gestohlen. Die Verkäuferin stand gegen 8.30 Uhr draußen vor der Seitentür, als der mit einer Sturmhaube maskierte Unbekannte auf sie zu kam und sich an ihr vorbei drängte, heißt es im Polizeibericht.

Er betrat das Geschäft durch die Seitentür und durchsuchte in mehreren Räumen die Schränke. Mehrfach ging er die Zeugin körperlich an und forderte sie auf, ihm zu sagen, wo das Geld sei.

Schließlich entwendete der Täter ein Bündel mit Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Danach verließ er das Geschäft und floh in unbekannte Richtung.

Die alarmierte Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein. Diese verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Stoffjacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe und eine dunkle Hose. Er war unbewaffnet. Der Mann sprach nach Angaben der Zeugin akzentfrei Deutsch.

Hinweise von Zeugen zur Tat beziehungsweise zum flüchtigen Täter werden auf der Polizeiwache in Greven entgegengenommen unter 02571/928-4455.