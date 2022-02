Marco Scheil tritt Nachfolge von Hinnerk Willenbrink an

Der Fachbereich Stadtentwicklung im Grevener Rathaus hat nach nur einem Monat Vakanz eine neue Führung: Mit Marco Scheil (39) rückt der bisherige Leiter des Fachdienstes Stadtplanung an die Spitze des Fachbereichs. Scheil tritt die Nachfolge von Hinnerk Willenbrink an, der den Posten im Dezember abgegeben hatte.

„Mit Marco Scheil haben wir schnell eine sehr gute Besetzung für diese enorm wichtige Leitungsfunktion gefunden“, freut sich Grevens Bürgermeister Dietrich Aden. „Als studierter Raumplaner mit den Schwerpunkten Städtebau, Regional- und Stadtentwicklung und reichlich praktischer Erfahrung in der Begleitung städtebaulicher Konzepte im ganzen Münsterland bringt er fachlich alles mit, was er für seine neuen Aufgaben als Chef unserer Stadtentwicklung braucht.“ Außerdem erfreue sich Scheil auch menschlich hoher Akzeptanz als Leitungskraft eines bisher sechsköpfigen Teams und innerhalb der gesamten Führungsmannschaft des Rathauses.

Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit bei der Stadt Greven hat Scheil zudem viel Erfahrung im Austausch mit Politik und Bürgerschaft gesammelt und kennt die wichtigsten Themen der Stadtentwicklung. „Neben der zügigen Nachbesetzung der Leitungsfunktion ist es mir wichtig, den Fachbereich Stadtentwicklung für die kommenden Herausforderungen strukturell zu stärken. Deshalb wird eine neue Stelle für die Stadtentwicklung ausgeschrieben, um den Neubau des Rathauses zu unterstützen“, erläutert Bürgermeister Dietrich Aden.

Bevor Marco Scheil vor zweieinhalb Jahren als Fachdienstleiter Stadtplanung zur Stadt Greven kam, war er schon bei der Stadt Steinfurt vier Jahre lang mit Themen der integrierten Stadtentwicklung befasst.

Vor seiner Steinfurter Zeit hatte der Absolvent der TU Dortmund in einem Ahauser Planungsbüro an städtebaulichen Konzepten und Rahmenplanungen für verschiedene Groß- und Mittelstädte in der Region mitgearbeitet. Seinen neuen Posten als Leiter des städtischen Fachbereichs 4 kann Scheil sofort antreten.