Mechatroniker wird jetzt Notfallsanitäter

Andre Kerstingskötter musste ganz offensichtlich weiterziehen. „Super“ sei seine Ausbildung bei „Greving Landtechnik“ gewesen. Ein Jahr blieb er danach als Geselle dort. Doch dann? Dann heuerte er bei der Feuerwehr in Greven an? Komisch? Nein! Wer ihn kennt, weiß: Es musste quasi so kommen.

Land- und Baumaschinenmechatroniker ist Andre Kerstingskötter bereits. Bei Greving wurde er in den Jahren 2017 bis 2020 ausgebildet – eine verkürzte Azubi-Zeit genoss er aufgrund seiner sehr guten schulischen Leistungen. Ein Jahr blieb der heute 20-Jährige als Geselle bei dem Landtechnik-Unternehmen in Greven – und schlug dann, vordergründig betrachtet, einen astreinen Haken: Andre Kerstingskötter heuerte als Azubi bei der Feuerwehr an. Die Feuer-und Rettungswache am Hansaring ist jetzt sozusagen seine Basisstation.