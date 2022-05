Die Band, die Haupt-Act ist beim Beat-Club-Festival am 3. September, ist mehr als eine Cover-Band: Zwei Musiker der Dire Straits Experience standen auch schon mit dem Original auf der Bühne.

Hinter dem Grevener Beat-Club liegen zwei turbulente Jahre. Zahlreiche Veranstaltungen wurden wegen der Corona-Pandemie aus dem Kalender gestrichen. 2020 fiel gar das Festival aus, ein Jahr später wurde es in ein Zirkuszelt verlagert, Wiederholung ausgeschlossen, wie Ralf Wietkamp, zweiter Vorsitzender des Clubs, betont. Fans handgemachter Rockmusik dürfen sich jetzt genüsslich zurücklehnen: Das Festival ist zurück. Am (fast) alten Standort und mit einem Haupt-Act, der für einen opulenten Sound am Ems-Beach sorgen dürfte.