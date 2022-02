Mehr Qualität für Grünflächen: Stadt und TBG haben erstes Maßnahmenpaket erarbeitet

Die Stadt will das Grünkonzept für Greven Zug um Zug umsetzen und legt ein erstes Maßnahmen-Paket vor. Das sieht unter anderem die Pflanzung „einer maximal möglichen Anzahl von Bäumen“ vor. Weitere Ideen für mehr ökologische Qualität sollen konkretisiert werden.

Konzepte sind eine feine Sache. Man kann Ideen zusammentragen und Absichten formulieren – muss aber noch nicht konkret tätig werden. Doch irgendwann sollten Konzepte eben doch mal in die Tat umgesetzt werden. Das hat die Stadt nun mit dem Grünkonzept vor, das wiederum Teil des Stadtentwicklungskonzeptes ist. Das theoretische Konzept soll nun also in praktische Maßnahmen umgesetzt werden.