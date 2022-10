Die Stelle, an der es wohl am heftigsten hakt: Vor der Ampel Saerbecker Straße, An der Martinischule zur Kardinal-von-Galen-Straße bilden sich vor allem am Nachmittag lange Auto-Schlangen, weil viele Autofahrer nach links abbiegen wollen. Die Auswirkungen dieses Staus ist bis Königstraße und Rathausstraße zu spüren, da dadurch auch der Völkerball-Kreisel in der Innenstadt total verstopft ist. Laut André Kintrup von den Technischen Betrieben soll die Ampel Anfang des Jahres erneuert werden und kann dann auch besser gesteuert werden.

Foto: Peter Beckmann