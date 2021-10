Was kann, was darf man als Vermieter nehmen, womit muss man als Mieter rechnen? Dazu gibt ein Mietspiegel Orientierung. Doch das Grevener Exemplar ist bereits 16 Jahre alt und wird nicht mehr aktualisiert.

Ein Mietspiegel ist eine praktische Sache. Er hilft Vermietern und Mietern, sich am Markt zu orientieren: Welche Mieten sind in Greven üblich? Was kann, was darf man als Vermieter nehmen, womit muss man als Mieter rechnen?