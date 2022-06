Mit 9-Euro-Ticket spazieren gehen...

Greven

Seit dem 1. Juni gilt das so genannte 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personen Nahverkehr. Aber: Was kann man mit so einem Ticket in Greven anfangen? Das Ergebnis ist ernüchternd aber auch bekannt. Abgesehen von der Linie 250 hat der ÖPNV sehr große Lücken.

Von Peter Beckmann