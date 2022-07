Mit Blumen, Tanz und Gesang

An der Feuerstiege in Reckenfeld herrschte am Freitagabend skandinavisches Flair. Die Frauengemeinschaft St. Franziskus hatte zum Mittsommerfest eingeladen. Zum Empfang stand ein mit bunten Blumen geschmückter Baum in Form eines Kreuzes auf der großen Wiese. Die „midsommarstång“, wie sie in Schweden genannt wird, bildete den Mittelpunkt für das Fest zur Sommersonnenwende, an dem vor allem im Norden Europas die Menschen nach der langen Dunkelheit des Winters die Sonne begrüßen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper