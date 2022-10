Mit dem Heli in die Uniklinik

Schwerer Unfall an der Nordwalder Straße

Greven

Bei einem Frontalzusammenstoß zogen sich zwei Personen schwere Verletzungen zu, eine Fahrerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Uniklinik geflogen. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Nordwalder Straße am Stockkamp-Kreisel.

-oh-