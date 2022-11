Mit ganz viel Gimbter Herz

Wer den Weihnachtsmarkt in Gimbte besucht, sucht die besondere Atmosphäre. Eine, die die malerische Kulisse des Dorfkerns in den Mittelpunkt rückt – noch viel mehr aber den Zusammenhalt und das Miteinander im Dorf.

Dass Gimbte immer einen Besuch wert ist – wer wollte das bestreiten? Wer noch einen Grund mehr suchte, den Ort anzusteuern, fand ihn am ersten Advents-Wochenende: Der Gimbter Sternenzauber verbreitete zwei Tage lang weihnachtliche Atmosphäre. Die bewährten Zutaten dieses beliebten Weihnachtsmarktes funktionierten auch in diesem Jahr bestens: gemütliche Heimeligkeit vor idyllischer Kulisse, ein ansprechendes Rahmenprogramm, viele Leckereien – und jede Menge Gimbter Herz. „Vom Dorf fürs Dorf“, so fasste es Richard Ebbigmann aus dem Organisationskreis des Marktes zusammen. Wobei natürlich auch und gerade Gäste aus dem Umland willkommen waren.