Mit Google und iPad Deutschvokabeln büffeln

Emojis und Obstsorten malen – und dabei spielerisch und mit Unterstützung von Übersetzungsprogrammen Deutsch lernen: So funktioniert Unterricht im WeBiKul.

Ohne das Übersetzungsprogramm von Google läuft nichts beim Deutschunterricht und Ferienprogramm für ukrainische Flüchtlingskinder in den Räumen des Westfälischen Bildungs- und Kulturzentrums (WeBiKul). In der Stunde von Übungsleiter Fuad Erbek hilft es an diesem Freitagvormittag dabei, die passenden Adjektive für Emojis zu finden: verrückt, traurig, glücklich.