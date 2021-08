Die Linken wollen mitregieren. Sagt jedenfalls Fraktionschefin Amira Mohamed Ali bei einer Stippvisite in Greven.

Drei Fragen an Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali

Amira Mohamed Ali, Bundesfraktionschefin der Linke begleitet Kathrin Vogler (r.) auf ihrem Wahlkampf, in der Mitte Ratsherr Dirk Nolte.

Amira Mohamed Ali (41) ist eine von zwei Fraktionsvorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion. Am Samstag begleitete die Rechtsanwältin, die in Oldenburg lebt, die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler aus Emsdetten bei ihrem Wahlkampf in Greven auf der Marktstraße.