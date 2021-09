Mit Vollgas und tanzbarer Musik

Sweety Glitter & The Sweethearts eröffnen Beatclub-Festival

Greven

In diesem Jahr findet das Rockfestival des Beatclubs nicht am Emsbeach und draußen statt. Nein, diesmal wird Anfang Oktober im Zirkuszelt gerockt, das auf der anderen Deichseite aufgebaut wird. Und: Es wird gleich an drei Abenden abgefeiert.

Von Peter Beckmannund