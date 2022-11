Miteinander auf ganz hohem Niveau

Thorsten Johanns hat schon in China, Australien, Kanada, den USA und den skandinavischen Ländern erfolgreich konzertiert.

Normalerweise sind Kammermusikkonzerte nicht so „publikumswirksam“. Aber mit der Einladung an den Klarinettisten Thorsten Johanns und dem Pianisten Paul Rivinius hat Stefan Erdmann einmal mehr sein Gespür für exquisite Künstler bewiesen und so war die Resonanz bei den Liebhabern feinster Kammermusik auf dieses renommierte Duo auch groß.