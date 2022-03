Mobilität stand im Zentrum

Daniel Bücker klemmt die Ski in den Halter seines buckligen Käfers. Loriot hat dieses deutsche Pkw-Wunder bekanntlich als Weiterentwicklung der Embryonalstellung des Kinder im Bauch der Mutter gezeichnet. Bücker hat einen 1500er von 1967 und fachsimpelt am Rathauseingang mit einem anderen Käfer-Fan: „Hier hat man unter dem Beifahrersitz immer einen Hammer. Wenn mal was nicht in Ordnung ist.“

So ist die Welt der Mobilität beim Grevener Frühjahrsfest. Am Rathaus jede Menge Young- und Oldtimer aus der Region, ein paar Meter weiter die neuesten Entwicklungen der PS-Branche. „Die Leute informieren sich“ , freut sich da Axel Neyer vom gleichnamigen Autohaus. Besonders E-Autos stoßen auf Interesse. „Gekauft wird hier direkt nichts – aber manchmal sprechen einen Leute noch jahrelang später auf diesen Markt an.“

Auch auf dem Wilhelmplatz tummeln sich die Autobegeisterten um die neuen Modelle: „Die Attraktion“, sagt Oliver Bröker von Kubel, ist unser rotes Cabrio. Und natürlich die Stromer Id 3 und 4. „Wobei dann die Frage ist, wie schnell sie geliefert werden können.“

Eine ganz eigene Marke präsentiert Bernd Block von Drive-Electro aus dem Reckenfelder Gewerbegebiet. Die Newcomer-Firma verkauft spezielle E-Mobile fürs Gewerbe. Kleine Transporter, zum Beispiel. Mit der FH in Münster plane man Kooperationen – es geht darum eigene Batterien zu bauen. Block: „Wir entwickeln hier unser eigenes E-Auto.“