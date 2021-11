Momente der inneren Einkehr

Stefan Erdmann, Imke Fletcher, Jörg Uhlmann und Iacov Saderman haben am Sonntag in der Christuskirche eine ganz sensible Annäherung an diesen tief bewegenden Tag geboten.

Es ist keine leichte Aufgabe, mit literarisch-musikalischen Mitteln am Volkstrauertag zum Nachdenken zu inspirieren. Mit Akribie und Feinsinn haben Stefan Erdmann, Imke Fletcher, Jörg Uhlmann und Iacov Saderman sich am Sonntag in der Christuskirche dieser Herausforderung gestellt und eine ganz sensible Annäherung an diesen tief bewegenden Tag geboten.