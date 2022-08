Große Trauer und Unklarheiten nach Mord an 25-Jähriger 

Nach dem Mord an einer 25-jährigen Reckenfelderin hat der Tatverdächtige bereits am Dienstag gestanden. Viele Grevener bekunden ihre Trauer. Viele Fragen sind noch ungeklärt.

In Reckenfeld wurden an einer Bank in der Ortsmitte zahlreiche Blumen und Kerzen im Angedenken an die getötete Frau niedergelegt.

Nach dem Mord an einer 25-jährigen Frau aus Reckenfeld sind noch viele Fragen offen. Wie wurde die Frau ermordet? Warum wurde sie in Saerbeck aufgefunden? „Dazu können wir noch nichts sagen“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhard auf Anfrage.

Der Nachbar des Opfers, der die Tötung des Mädchens zugegeben hatte, habe sich dazu noch nicht geäußert. „Der Angeklagte wird natürlich jetzt auch anwaltlich vertreten, ob er sich vor diesem Hintergrund zu der Tat äußern wird, daran habe ich meine Zweifel.“

Grevener bekunden ihre Trauer

Heute wird die Obduktion durchgeführt und der vermeintliche Täter dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Derweil haben viele Menschen am Dienstagabend und auch am Mittwoch Kerzen und Blumen an einer Bank am Reckenfelder Ortsmitteplatz aus Trauer um die getötete 25-jährige Altenpflegerin abgelegt. Auch in den sozialen Medien bekundeten viele Grevener ihr Entsetzen und ihre Trauer.