Mozart und Brahms vereint

Das nächste Greven-Klassik-Konzert findet am Sonntag, 5. März, statt. Zu Gast ist das prominent besetzte Bartholdy-Quintett, eines der seltenen Streichquintette, die in fester Formation konzertieren.

Seine Mitglieder sind Anke Dill, Ulf Schneider, Violine, Barbara Westphal, Volker Jacobsen, Viola und Gustav Rivinius, Violoncello, und sie versprechen eine sublime Klang-Orgie, heißt es in der Ankündigung.

Der Komponist des ersten Quintetts, das im Ballenlager zu hören sein wird, Carlo Gesualdo, gehörte zum italienischen Hochadel der Renaissance-Epoche, war der Fürst von Venosa, der Neffe eines Heiligen (heilig gesprochen wurde der Onkel natürlich erst nach seinem Tode), liebte von Jugend an Musik, schrieb Madrigale und war offensichtlich ein Mörder. (Näheres darüber zu erfahren im Programmheft.)

Bürgerlicher, dafür seit Generationen im Olymp der westlichen Kunst, der Komponist des zweiten Programmpunktes: Wolfgang A. Mozart mit seinem Quintett KV 515. Dieses C-Dur-Quintett zeigt die geradezu überwältigende Fülle an Klangkombinationen, die Mozart dem Quintettsatz entlockte. Zu Beginn tanzt das Cello durch die leichtfüßige Begleitung seiner Mitspieler hindurch nach oben und wird jubelnd von der 1. Violine begrüßt. Man wird an Haydns „Vogel“-Quartett (op. 33, Nr. 3) erinnert. Aber nur in den Eröffnungstakten, danach sind der Ton und die Textur ganz und gar mozartisch: einzigartig üppig und weich.

Nach der Pause dann Brahms: Er komponierte sein Streichquintett Nr. 2 in G-Dur, op. 111, mit dem Spitznamen „Praterquintett“ im Jahre 1890. Es sollte eigentlich sein letztes Werk sein, doch später entstanden dann doch noch zur Freude der Nachwelt eine Reihe von Klavierstücken und die beiden Sonaten für Klarinette oder Bratsche und Klavier. Die erste Aufführung des Quintetts am 11. November 1890 in Wien war eine Sensation.

Beginn des Konzerts im Ballenlager ist um 18 Uhr.

Karten wie stets bei Cramer und Löw, Martkstraße, Greven Marketing und im Internet zum Selbstausdrucken (oder im Handy präsentieren) bei localticketing.de