„Musik bringt Menschen zusammen“

Die Musikerkarriere von Roger Meads, der bald seinen 70. Geburtstag feiert, ist wahrlich nicht arm an Höhepunkten. Er spielte mit Rex Gildo, Andy Borg und Tony Marshall, stand mit Mary Roos, Costa Cordalis und Andrea Berg auf der Bühne. Trat in Shows auf, die im Fernsehen übertragen wurden. Und, und, und . . .

Hunderte Orden hat Roger Meads im Laufe seiner Musikerkarriere verliehen bekommen. Das dokumentiert, dass er immer auch eine sehr enge Verbindung zum Karneval pflegte. Der Engländer in Bayern-Outfit (links): Roger Meads war im Laufe der Jahre in verschiedensten Musik-Gruppen tätig.

Die vielen Auftritte zählen, die er im Laufe seiner bald 70 Lebensjahre schon absolviert hat? Praktisch unmöglich. Fast genauso schwer fällt es Roger Meads, aus all den vielen Shows und Konzerten ein besonderes Highlight herauszufiltern, einen Moment zu benennen, der alle anderen in den Schatten stellt. Aber dann legt er sich doch noch fest: Der Auftritt im brandenburgischen Brück mit Gotthilf Fischer. Auch, weil der Auftritt so unverhofft kam, so ungeplant, wie so vieles im Leben von Roger Meads.