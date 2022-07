Musik ist nichts für Rebhühner

Greven

Eigentlich sollten am Wochenende im Airportpark zwei Festivals stattfinden. Am Freitag hätten Schlager im Mittelpunkt gestanden, am Samstag Elektro-Musik. Doch beides wurde von den Veranstaltern abgesagt und mit der Existenz von Rebhühnern auf dem Gelände begründet.

Von Peter Beckmann