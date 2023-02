Greven

„Immer dieses weiter, schneller, mehr – irgendwann erkennt man, dass das gar nicht sein muss.“ Jo Maximilian ist Musiker und wohnt seit mehreren Jahren in Greven. Jetzt sitzt er im Stilkontor an der Bergstraße, rührt in seinem Cappuccino und spricht über Systemkritik, seinen Werdegang und die Angst vor dem Berühmtsein.

Von Raphaela Alt-Epping