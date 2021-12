Theodor Nicodem hat herausgefunden, wo sein gefallener Vater beigesetzt ist

Ein alter Brief, der Theodor Nicodem 1986 in die Hände fiel, brachte ihn auf die Spur seines Vaters. Der war 1942 in Russland umgekommen.

Im Dezember 1986 fiel Theodor Nicodem ein Zettel in die Hand. Vergilbtes Papier, ein handschriftlicher Brief, mit Tinte geschrieben im Jahr 1942, gerichtet an seine Mutter. Absender war ein Oberleutnant, wahrscheinlich Kompanieführer. Er teilte der Ehefrau mit, dass ihr Mann Bernhard, Theodors Vater, gefallen sei. „In treuer Pflichterfüllung“, steht in dem Brief, „für Führer und Vaterland.“ Dem Schreiben war auch eine Zeichnung beigefügt, auf dem der Friedhof eingezeichnet war, auf dem Unteroffizier Bernhard Nicodem bestattet sein soll: zwischen der Stadt Rshew und dem nahen Flughafen.