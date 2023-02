Narren ziehen durch die Stadt

Bei gutem Wetter zog es am Sonntag viele Grevener in die Innenstadt, die sich den närrischen Zug anschauen wollten.

Nein, über den närrischen Lindwurm wollten wir hier nicht schreiben. Und über Petrus, der die Grevener Narren ganz lieb hat, auch nicht. Aber: So ganz ohne geht es auch nicht. Denn mit dem Wetter haben die Grevener Narren aber mal so richtig Massel gehabt. Und so zog es dann ziemlich viele Grevener in die Innenstadt, um sich den Zug anzuschauen und vor allem die Kinder mit viel Schlicker zu versorgen.

Waren es jetzt mehr Zuschauer als sonst oder gar weniger? Wer weiß das schon. Und beim Zählen kommt man immer so schnell durcheinander. Egal: Bunt war es und so mancher Wagen, Spielmannszug oder Fußgruppe bereitete den zuschauenden Narren doch ganz viel Spaß.

Nur: Bei einigen Wagen musste man sich doch fragen: Ist das noch Karneval, oder kann das weg? Denn: Da wurde extrem laute, für manche Ohren grausame Musik gespielt, künstlicher Rauch schien auch in Mode zu sein. Das war mehr eine rollende Party mit gaaanz viel Alkohol, denn ein Stück vom Karnevalszug.

Aber: Zurück zum wahren Karneval. Man konnte fragen wen man wollte. Über den mit Abstand besten und schönsten Wagen herrschte Einigkeit. Der Wagen vom ReKaGe-Prinz Guido Langer und seiner Prinzessin Sabine stach aus der Masse deutlich heraus. Dieser Wagen hätte selbst in Düsseldorf oder Köln herausgestochen. Chapeau Prinz Guido.

Na ja, dann noch die ewige Frage nach dem Lokalkolorit. Dietrich Aden, der Rat, die Stadtverwaltung – alle haben den Narren doch genug Vorlagen gegeben. Aber die wurden nicht genutzt. Da mussten schon die Saerbecker einen ganz kleinen Ansatz liefern, den Kunstrasenplatz für Falke Saerbeck betreffend.

Fazit: Die Leute hatten Spaß, es wurde viel gesungen und getanzt. Und es wurde viel viel getrunken. Einen schönen Rosenmontag mit nicht all zu dickem Schädel . . . .