Netto steht als Nutzer bereit

Pläne sind das eine, die Realität das andere. So auch am ehemaligen Aldi-Standort an der Emsdettener Landstraße. Die Stadt möchte, dass dort Wohnbebauung realisiert wird. Doch in der Sitzung des Reckenfelder Bezirksausschusses wurde sehr deutlich, dass der Eigentümer der Fläche ganz andere Pläne hat. Die Vorstellungen liegen weit auseinander. Nun muss die Politik entscheiden, welchen Weg sie mitgehen will.