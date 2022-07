Netzwerke prägen den Umgang

Der Löschzug Gimbte als Unterabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Greven wurde im Dezember 1906 gegründet. Von Beginn an stand das Wohl des Dorfes im Mittelpunkt.

Der Löschzug Gimbte als Unterabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Greven wurde im Dezember 1906 gegründet. In der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum ist schriftlich dargelegt, dass sich die Gimbter Wehr von Beginn an als Einrichtung zum Wohle des Dorfes sah. Außerdem stand die Kameradschaft stets ganz oben in der Rangliste.