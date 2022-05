Greven

Neue Köpfe in der Stadt. An markanten Stelle haben die Damen und Herren einen guten Überblick. Sie sind Teil einer Ausstellung von Silke Rehberg, die vor geraumer Zeit zwei Pferdehälften am Kunstturm befestigt hat. Stephan Kube vom Kunstverein hat die Schau geplant.

Von Günter Benning