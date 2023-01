Neuer Betreiber ist schon gefunden

Die Postfiliale in der Alten Münsterstraße muss in Kürze geschlossen werden, weil auch das „gastgebende“ Fotogeschäft seine Tore schließt. Derzeit, heißt es bei der Post, suche man nach einer alternativen Lösung.

m Mai 2003 eröffnete Foto Kösters eine Filiale an der Alten Münsterstraße und übernahm die Postfiliale. Ende März ist für beide Geschäfte – Foto Köster betreibt in Greven ein Geschäft namens Trendpicture – Schluss.

Die Zeiten, in denen es in Greven noch eine wirkliche Postfiliale gab, sind lange vorbei. Aber das Konstrukt mit einer Einbindung der Post in die Foto-Köster-Filiale an der Alten Münsterstraße vis a vis von Greven Marketing funktionierte über die Jahre recht gut. Nur: Damit ist jetzt Schluss. Die Foto Köster-Filiale, die ja seit einiger Zeit als Trendpicture fungiert, wird Ende März geschlossen. Das bestätigte ein Firmensprecher, nannte aber keine Gründe.