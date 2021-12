Neues Pumpwerk spart Energie

Die Stadt investiert Geld in ein neues Pumpwerk – auch, um ein anders zu umgehen. Somit muss nicht mehr doppelt gepumpt werden, das senkt die Energiekosten.

Sieht unscheinbar aus, übernimmt aber eine wichtige Aufgabe: das Schmutzwasserpumpwerk an der Werner-von-Siemens-Straße nahe „AFT Automotive“.

Die Stadt investiert rund 300.000 Euro in die Sanierung eines Pumpwerkes an der Werner-von Siemens-Straße. Dafür muss an anderer Stelle, ein paar hundert Meter weiter, weniger Geld ausgeben werden – und langfristig spart die Stadt weiteres Geld ein, weil durch diese Lösung weniger Energie verbraucht wird.