Neues Zuhause vor dem Terminalgebäude

Rund 50 000 fleißige Mitarbeiterinnen sind am Weltbienentag am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) eingezogen: genauer gesagt in den Bienenstock vor dem Terminalgebäude. Der Münsterland e.V. und der FMO übernehmen ab sofort gemeinsam eine Bienenpatenschaft. Damit stärken der FMO und die regionale Management-Organisation, deren Büroräume am Flughafen angesiedelt sind, nicht nur ihre Kooperation, sondern tragen mit den Bienen auch zu mehr Artenvielfalt bei, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir möchten im Münsterland mit gutem Beispiel vorangehen und freuen uns, dass die Bienen von Imker Martin Lückemeier am FMO ein neues Zuhause gefunden haben“, sagte Ute Schmidt-Vöcks vom Münsterland e.V.

„Beim Thema Nachhaltigkeit steht das Münsterland genau wie viele andere Regionen vor großen Herausforderungen. Wir als Münsterland e.V. haben uns deshalb mithilfe unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gemacht, unseren Beitrag zu mehr Klima- und Artenschutz zu leisten. Das Bienenvolk ist ein Baustein von vielen innerhalb unserer Strategie“, erklärt Schmidt-Vöcks.

Frauke Brundiek, Umweltbeauftragte des FMO, ergänzt: „Das Projekt Bienenpatenschaft, das wir gemeinsam mit dem Münsterland e.V. und dem Bienenpaten hier am Standort FMO verwirklichen, ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Hiermit möchten wir unseren Gästen und Besuchern zeigen, dass man auch mit kleinen Maßnahmen Verantwortung für die Umwelt übernehmen kann. Ich wünsche mir, dass wir mit unserem Bienenvolk viele Menschen für den Erhalt der biologischen Vielfalt sensibilisieren können.“

Imker Martin Lückemeier freut sich auf die Zusammenarbeit und die Betreuung der Bienen vor Ort: „Ich bin Imker aus Leidenschaft und möchte Unternehmen die Chance bieten, sich aktiv am Erhalt der Artenvielfalt in unserer Region zu beteiligen. Bienen sind faszinierende Tiere und gelten als eines der wichtigsten Nutztiere. Sie bestäuben im Umkreis von zwei bis drei Kilometern unsere Bäume, Blumen und Getreide und dabei produzieren sie leckeren Honig.

Besucherinnen und Besucher finden den Bienenstock auf der Grünfläche zwischen den Kurzzeitparkplätzen am Terminalgebäude.