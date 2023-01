Antrittsbesök un Chefvisite düsser Dage bi uers an Huuse. All uut Tradition staiht to Anfang von dat Joahr en gas haugen Gast bi uers vüör de Huusdüör. Et was auk düsset moal kienen geringeren äs mienen ollen Frönd un Kupferstecher Jans höchstsöffst.

Frönd Jans is all von Natur en oprechten un fröhliken Menschken. Ower jüst düsset Moal keek he mi doch en lück gediegen un bedröppelt uut de Wöschke.

Op miene suorgenvulle Froage, wat öm för eene Luus üöwer de Liäwer kruopen was, kamm he langsam ower sicher heruut met de Sproake: „Segg doch äs Terro, et is doch in de Welt wanners nix mehr so äs et fröher eenmoal was.“

Von de Pandemie, üöwer Krieg, de Gewolt op de Stroate bis hen to den Ümgang met Klima un Natur, lange dann auk seine düöruut seriöse Diagnose.

Ower wu et dann auk is, noa en Schnäpsken un en köhlet Pils kammen wi dann doch wier üöwereen: Rausige Tieten saiht sicherlik anners uut. Ower de Stinkstiewwels un Schubiaks düsser Welt häfft doch tou aller Tiet all üör Unwiäsen driewwen. In den Unnerscheid tou fröher kriegt wi doa vondage men bloß mehr von met.

Du bruks di je men bloß de unsiälige Geschichte von uerse olle Kiärke to bekieken. Du häs et liäsen: Alleen bi uers in Graiwen häfft men bloß in dat leste Joahr üöwer fiefhunnert ehemoalige Schöäpkes düssen Verein den Puckel toudraiht.

Un dat sicherlik nich uut den Grund dat jüst bi dat Bodenpersonal fröher allet bietter laupen is.

Kuortet Fazit von de Chefvisite: Fröher was sicherlik nich allet bietter bloß dat et men fröher was.

In düssem Sinne – Toversichtlik bliewen!

Guetgoahn, Terro Liederwams

Plattdeutsch für Anfänger: hochsöffst = höchstselbst; Luus = Laus; düöruut = durchaus; üöwereen = einig; rausig =rosig