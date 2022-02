Versiegelung in den Wohngebieten an vielen Stellen zu hoch

Flächenversiegelung. Das ist ein ernstes Thema, wenn es zum Starkregen kommt. In Grevener Baugebieten halten viele die Vorgaben nicht ein. Jetzt soll eine Lösung gefunden werden.

Greven - Das Thema wird noch weiter beraten, ein Beschluss folgt in einer der kommenden Sitzungen des Ausschusses

Die renaturierte Rönne am Rande der Wöste dient als Vorfluter für das Wohngebiet, in dem viele Grundstücke zu intensiv zugebaut wurden.

300 Quadratmeter. So groß ist das Grundstück für sein Doppelhaus in der Wöste. Wenn er sich daran halten würde, wie viel Fläche er laut Bebauungsplan versiegeln dürfte, sagt der junge Familienvater, der sich in Greven sein Haus gebaut hat, „dann hätte ich nicht mal Platz für die Mülltonne.“