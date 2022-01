Novum: Gymnasium vor den anderen

Am Ende steht das Abschlusszeugnis – am Anfang die Anmeldung an einer weiterführenden Schule. Das Gymnasium macht mit der Anmeldewoche den Anfang.

Die drei weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Greven bereiten sich auf das nahende Anmeldeverfahren vor. Dabei wird es am Gymnasium Augustinianum erstmals ein vorgezogenes Anmeldeverfahren geben. Dieses sieht vor, dass die Anmeldewoche am Gymnasium vor jenen der anderen beiden Schulen stattfindet, damit Eltern von Kindern, die möglicherweise keinen Platz am Augustinianum bekommen, ihr Kind an einer der anderen Schulen anmelden können.