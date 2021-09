Nur zwei Mal war die SPD oben auf

Am Sonntag ist Wahltag. Eigentlich, aber nicht für alle. Denn von den 28 282 Wahlberechtigten in Greven haben ganz viele bereits ihr Kreuzchen gemacht. Ziemlich genau 9800 Grevener haben Briefwahlunterlagen angefordert.

Bundestagswahlen in Greven

Viele Grevener haben bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben.

Am Sonntag ist Wahltag. Eigentlich, aber nicht für alle. Denn von den 28 282 Wahlberechtigten in Greven haben ganz viele bereits ihr Kreuzchen gemacht. Ziemlich genau 9800 Grevener haben Briefwahlunterlagen angefordert. Aber nicht deren alle davon, so die Erfahrung, werden auch ihre Stimme abgeben.