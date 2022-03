Ohne Bleibe geht es nach Bochum

Foto:

Aktuell leben 285 Personen in den städtischen Unterkünften. ,140 Personen (78 Fälle) erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.,21 Personen hätten grundsätzlich Anspruch darauf, verdienen aber selbst ausreichend Geld.,103 Personen fallen unter den Rechtskreis SGB II („Hartz IV“) bzw. SGB XII (Sozialhilfe), davon 19 Personen, die über ausreichendes Einkommen verfügen und aus diesem Einkommen die Benutzungsgebühr für die Unterkunft zahlen können.,In den größeren Unterkünften an der Wentruper Mark leben aktuell 89 Personen, in der ehemaligen Hauptschule in Reckenfeld 25 Personen und an der Hüttruper Straße 53 Personen.,Insgesamt leben die Menschen dezentral in 14 städtischen Unterkünften.,Diese Zahlen nannte Fachbereichsleiterin Beate Tenhaken in der Sitzung des Sozialausschusses – sie enthalten allerdings noch keine Zahlen ukrainischer Flüchtlinge.