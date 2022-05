Ökospur für Radfahrer und Busse

Seit Sonntag gilt sie also, diese Regelung: Auto- und Motorradfahrer dürfen die Rathausstraße ab dem Rathaus nur noch in Richtung Völkerballkreisel befahren. So entsteht mehr Platz für Fußgänger rund Radfahrer. Eine „grüne Oköspur“ nannte Bürgermeister Dietrich Aden den Bereich.

Na klar, die ersten fuhren trotzdem einfach durch. Obwohl doch am Völkerballkreisel wenige Augenblicke zuvor Schilder enthüllt worden waren, die eben dies untersagen. Es werden wohl nicht die letzten gewesen an diesem Sonntag, an dem der Verkehrsversuch in der Innenstadt offiziell startete. Allen ist klar: Es wird eine Weile brauchen, mit alten Gewohnheiten zu brechen. In den ersten Tagen und Wochen wird sicher noch nicht alles rund laufen.