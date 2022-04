Pavillon mit Ems-Balkon

Panorama-Pavillon statt Beach-Bar. Was Stadtplaner Marco Scheil am Donnerstag im Ausschuss für Stadtplanung vorstellte, sieht nach einer neuen Zukunft für das Projekt „Greven an die Ems“ aus. Statt Tanki‘s Bar in direkter Strandnähe – den Naturschützern ein Dorn im Auge – könnte sich die Stadt eine Gastronomie hinter und auf der Deichkrone vorstellen. Mit weitem Blick in die renaturierte Emsaue.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch