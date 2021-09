Polizei-Kontrolle auf der Emsbrücke

Langer Stau, viele Einsatzfahrzeuge der Polizei: Auf der Emsbrücke fand am Mittwochnachmittag eine Verkehrskontrolle statt. Ein Ampelausfall nebst Unfall in der Nähe erschwerten die Lage.

Auf der Emsbrücke Nordwalder Straße ging am späten Mittwochnachmittag zeitweise nichts mehr. Der Verkehr staute sich in Richtung Westen teilweise bis zur Unterführung. Grund war unter anderem eine Schwerpunktkontrolle von Beamten der Kreispolizei Steinfurt. Wie Martin Weide-Drees von der Pressestelle der Kreis-Polizei auf Nachfrage bestätigte, fanden die Kontrollen zwischen 14 und 19 Uhr statt. Von fünf Verkehrsteilnehmern seien dabei Blutproben entnommen worden. Außerdem erstatteten die Polizisten in zwei Fällen Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein.