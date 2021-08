Positiv: 2,5 Prozent Dividende

2,5 Prozent Dividende, und das in einer Zeit, in der die Zinsen immer noch tief unten rangieren. Die Volksbank Westerkappeln-Saerbeck ist mit ihrem Jahresergebnis zufrieden.

„Ihre Bank ist solide aufgestellt. Der Zusammenschluss unserer beiden Geldinstitute ist jetzt zwei Jahre her. Wir sind als Team in dieser Zeit gut zusammengewachsen und stellen uns gemeinsam den Herausforderungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Kundenzufriedenheit.“ Das war die Botschaft, die Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in Hövels Festhalle verkündeten.